В 2017 году в полицию Киева поступило сообщение о выстрелах на улицах города. Прямо под окнами жилого дома злоумышленник расстрелял автомобиль одесского бизнесмена Александра Ряжева.

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Что известно об убийстве

Преступление россиянин совершил на улице Антоновича в Голосеевском районе столицы. Он хладнокровно расстрелял бизнесмена, когда тот находился в автомобиле вместе с двумя детьми шести и девяти лет. Ранения получили все, поэтому пострадавших оперативно доставили в больницу. Александр Ряжев скончался в карете скорой медицинской помощи.

Глава Главного управления Нацполиции Киева Иван Выговский сообщил, что сотрудники полиции:

установили свидетелей происшествия;

просмотрели записи с камер видеонаблюдения;

провели тщательный анализ всех версий убийства;

начали розыск подозреваемого.

Был проведен ряд следственных действий и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых установлена стрелка – им оказался россиянин, 1982 года рождения,

– сказал Выговский.

Также в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что злоумышленник причастен к разбойному нападению на киевлянку в Оболонском районе столицы. Он вместе со своими сообщниками удерживал женщину в гаражном боксе и требовал выкуп в размере 75 тысяч долларов.

Преступнику грозит суровый приговор

Правоохранители заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц;

незаконное лишение свободы, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и совершенное по заказу.

За совершенное россиянину, имя которого правоохранители не сообщили, грозит до пятнадцати лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается. Мы продолжаем устанавливать других причастных лиц к совершению ряда уголовных правонарушений,

– добавил Иван Выговский.

Место убийства Александра Ряжева / фото Нацполиции

Деятельность Александра Ряжева

Одной из версий убийства полиция не зря считает профессиональную деятельность бизнесмена. Известно о нескольких конфликтах:

Александр Ряжев был владельцем ресторана "Витрина" в Одессе. В 2007 году у него произошел конфликт с арендодателем, отказавшимся продлевать договор аренды с заведением. Поэтому даже была длительная судебная волокита.

Также местные СМИ сообщали, что Ряжев в 2007 году участвовал в рейдерском захвате одного из помещений одесского "Облпотребсоюза".

Также мужчина якобы путем разных махинаций выкупил за копейки универмаг в Киеве, который затем продал иностранцам.

Внимание! Подробнее об убийстве можно прочитать по ссылке.

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