У 2017 році до поліції Києва надійшло повідомлення щодо пострілів на вулицях міста. Просто під вікнами житлового будинку зловмисник розстріляв автівку одеського бізнесмена Олександра Ряжева.

Зверніть увагу Посперечались про війну: в росії військовий жорстоко вбив таксиста

Що відомо про вбивство

Злочин росіянин скоїв на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці. Він холоднокровно розстріляв бізнесмена, коли той був в автомобілі разом із двома дітьми шести та дев’яти років. Поранення отримали усі, тож потерпілих оперативно доставили до лікарні. Олександр Ряжев помер в кареті швидкої медичної допомоги.

Очільник Головного управління Нацполіції Києва Іван Вигівський повідомив, що співробітники поліції:

встановили свідків події;

переглянули записи з камер відеоспостереження;

провели ретельний аналіз усіх версій вбивства;

розпочали розшук підозрюваного.

Було проведено низку слідчих дій та призначено відповідні експертизи, за результатами яких встановлено стрілка – ним виявився росіянин, 1982 року народження,

– сказав Вигівський.

Також під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник причетний до розбійного нападу на киянку в Оболонському районі столиці. Він разом зі своїми спільниками силою утримував жінку у гаражному боксі та вимагав викуп у розмірі 75 тисяч доларів.

Злочинцеві загрожує суровий вирок

Правоохоронці заочно повідомили зловмиснику про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб;

незаконне позбавлення волі, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб та вчинене на замовлення.

За скоєне росіянину, ім'я якого правоохоронці не повідомили, загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Ми продовжуємо встановлювати інших причетних осіб до вчинення низки кримінальних правопорушень,

– додав Іван Вигівський.

Місце вбивства Олександра Ряжева / фото Нацполіції

Діяльність Олександра Ряжева

Однією з версій убивства поліція не дарма вважає професійну діяльність бізнесмена. Відомо про декілька конфліктів:

Олександр Ряжев був власником ресторану "Вітрина" в Одесі. У 2007 році у нього стався конфлікт з орендодавцем, який відмовився продовжувати договір оренди із закладом. Через це навіть була довготривала судова тяганина.

Також місцеві ЗМІ повідомляли, що Ряжев у 2007 році брав участь у рейдерському захопленні одного з приміщень одеської "Облспоживспілки".

Також чоловік нібито шляхом різних махінацій викупив за копійки універмаг у Києві, який потім продав іноземцям.

Увага! Детальніше про вбивство можна прочитати за посиланням.

Дивіться також – росіяни зізналися, що вбили українців у цивільному одязі: відео