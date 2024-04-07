В киевском суде мать подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере напала на журналистку

В Киеве, в суде, где должно состояться разгялд дела об убийстве подростка на фуникулере, произошла стычка. Как известно, мать мужчины, которого обвиняют в преступлении, напала на журналистку.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Вечерний Киев". 7 апреля 2024 года 30-летний работник УГО Артем Косов убил на верхней станции Киевского фуникулера подростка по имени Максим Матерухин. Между ними произошла стычка, нападающий толкнул парня. Пострадавший упал и ударился головой. Правоохранитель, осознав, что он натворил, пытался спасти подростка, но ему это не удалось, парень умер.

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Что произошло в суде по убийству Максима Матерухина

5 февраля состоялось очередное судебное заседание по убийству 16-летнего парня на фуникулере. В помещении Шевченковского райсуда было много людей, которые пришли поддержать семью погибшего.

Среди присутствующих были журналисты, которые снимали заседание. К одной из корреспонденток подошла мать Косова, выхватила у нее из рук телефон и бросила его на пол. На этом женщина не остановилась и ударила журналистку, в результате чего последняя получила ранения.

О том, что на работницу медиа напала именно мать обвиняемого пишет и полиция. Правоохранители выехали на место, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Корреспондентка обратилась в полицию с заявлением о препятствовании журналистской деятельности и нападении.

Редакция "Мы – Украина" сообщила, что женщина ударила их журналистку Викторию Дмитренко.

Мать подозреваемого Артема Косова напала на журналистку: смотрите видео

Что известно о деле об убийстве подростка на фуникулере