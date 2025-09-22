Многие считают, что убийство Андрея Парубия 30 августа стало последним из серии убийств в Украине и России, что является частью теневой войны между двумя странами. Эту войну ведут противоположные службы безопасности и их сообщники на местах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Guardian.

Почему убийство Парубия является частью теневой войны Украины и России?

Журналисты отметили, что Андрея Парубия в российских медиа изображали особенно негативно и обвиняли в том, что якобы он ответственен за организацию столкновений в Одессе в мае 2014 года.

Тогда столкновения между сторонниками Евромайдана и так называемого "Антимайдана" закончились пожаром в Доме профсоюзов, где погибло более сорока пророссийских активистов. Кремлевский нарратив подал те события как "умышленную резню".

Сам Парубий в 2015 году рассказывал в интервью "Громадському", что разведка сообщала ему о планах россиян похитить его и вывезти в Россию для шоу-процесса по "перевороту" на Майдане и одесских событий. Он тогда сказал: "После этого я впервые в жизни дал свое согласие на создание группы безопасности".

Парубий также фигурировал в украинском уголовном производстве по событиям в Одессе, расследование которого так и не завершили. Подавляющее большинство украинцев воспринимают те кровавые дни 2014-го как момент, когда проукраинские силы остановили разжигаемые Россией сепаратистские настроения и не допустили в Одессе сценария, похожего на Донбасс.

Владимир Путин, вспоминая события в Одессе перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году, угрожал проукраинским активистам.

Преступников, которые совершили это преступление, не наказали, но мы знаем их по именам и сделаем все, чтобы их наказать – найти их и привлечь к суду,

– сказал диктатор.

Авторы материала отметили, что, когда Россия не смогла взять Одессу под контроль в 2022 году, Кремль, очевидно, перешел к другим методам.

По данным источников издания, в первые недели после полномасштабного вторжения партнеры российской разведки якобы передали СБУ "список расстрелов" с десятками имен известных украинцев, и Парубий оказался в этом списке.

"Тогдашний глава СБУ Иван Баканов якобы позвонил экс-главе Верховной Рады, чтобы предупредить об угрозе, но в горячей фазе обороны страны не хватало ресурсов, чтобы давать персональную охрану всем под угрозой. Тем, кто был в списке, советовали просто быть осмотрительнее. Некоторые СМИ писали, что впоследствии Парубий просил об охране, но получил отказ", – пишет издание

Кого еще убили в рамках теневой войны?

Журналисты отмечают, что убийство Андрея Парубия не является первым в рамках теневой войны. В марте 2025 года в Одессе убили блогера Демьяна Ганула, который в 2014 году тоже был активным участником антироссийского движения.

Местная прокуратура говорит, что подозреваемым был украинский боец, который дезертировал и согласился выполнить покушение по приказу якобы людей, которые назывались представителями украинской власти, но на самом деле действовали в пользу России. Судебный процесс по этому делу должен начаться в ближайшее время.

По словам Валерия Кондратюка, бывшего руководителя службы внешней и военной разведки, ФСБ часто составляет списки целей, а затем координирует их ликвидацию через другие структуры. Он говорит, что поскольку Парубий давно считался "личным врагом Кремля", отказ от предоставления ему охраны – большая ошибка.

Должно быть три кольца безопасности: во-первых, иностранная разведка должна быть настороже относительно угроз. Если это не сработает, контрразведка должна следить за процессом планирования, а если это не сработает, его личная охрана должна нейтрализовать угрозу. Все три кольца здесь не сработали,

– говорит Валерий Кондратюк.

В издании отмечают, что Кремль научился вербовать и использовать людей внутри Украины – иногда по идеологическим мотивам, иногда под фальшивым флагом, выдавая себя за преступников или даже за представителей украинской власти. Иногда вербуют подростков, чтобы они выполняли рискованные задачи.

Однако атаки на конкретные известные цели чаще всего организованы профессионально: пример – убийство полковника СБУ Ивана Воронича в июле на охраняемой территории в центре Киева. Считают, что он был мишенью из-за операций против марионеточных лидеров на Донбассе.

В деле Парубия, как пишет СМИ, явного прямого доказательства российского следа пока что нет. Задержанный убийца, родом из Львова, утверждал, что хотел отомстить украинской власти и обменяться на поездку в Россию, чтобы искать своего пропавшего сына – в его истории много несоответствий. Друзья и коллеги Парубия, впрочем, убеждены: руки идут из России.

Кто его убил? С первой же секунды у нас не было никаких сомнений. Россияне, Путин и пятая колонна в нашей стране,

– сказал бывший президент Украины Петр Порошенко во время похоронной речи.

The Guardian пишет, что и Москва, и Киев рассматривают такие убийства как часть своих теневых войн – тех, что ведутся не на окопах, а в тени. И многие в частных разговорах считают, что эти нападения не прекратятся даже когда утихнут бои на фронте.

