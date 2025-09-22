Багато хто вважає, що вбивство Андрія Парубія 30 серпня стало останнім із серії вбивств в Україні та Росії, що є частиною тіньової війни між двома країнами. Цю війну ведуть супротивні служби безпеки та їхні спільники на місцях.

The Guardian

Чому вбивство Парубія є частиною тіньової війни України та Росії?

Журналісти зазначили, що Андрія Парубія у російських медіа зображували особливо негативно й звинувачували в тому, що нібито він відповідальний за організацію сутичок в Одесі в травні 2014 року.

Тоді сутички між прихильниками Євромайдану та так званого "Антимайдану" закінчилися пожежею в Будинку профспілок, де загинуло понад сорок проросійських активістів. Кремлівський наратив подав ті події як "навмисну різанину".

Сам Парубій у 2015 році розповідав в інтерв'ю "Громадському", що розвідка повідомляла йому про плани росіян викрасти його й вивезти до Росії для шоупроцесу щодо "перевороту" на Майдані та одеських подій. Він тоді сказав: "Після цього я вперше в житті дав свою згоду на створення групи безпеки".

Парубій також фігурував в українському кримінальному провадженні щодо подій в Одесі, розслідування якого так і не завершили. Питома більшість українців натомість сприймають ті криваві дні 2014-го як момент, коли проукраїнські сили зупинили розпалювані Росією сепаратистські настрої та не допустили в Одесі сценарію, схожого на Донбас.

Володимир Путін, згадуючи події в Одесі перед початком повномасштабного вторгнення 2022 року, погрожував проукраїнським активістам.

Злочинців, які скоїли цей злочин, не покарали, але ми знаємо їх по іменах і зробимо все, щоб їх покарати – знайти їх і притягнути до суду,

– сказав диктатор.

Автори матеріалу наголосили, що, коли Росія не змогла взяти Одесу під контроль у 2022 році, Кремль, вочевидь, перейшов до інших методів.

За даними джерел видання, у перші тижні після повномасштабного вторгнення партнери російської розвідки нібито передали СБУ "список розстрілів" із десятками імен відомих українців, і Парубій опинився в цьому списку.

"Тодішній голова СБУ Іван Баканов нібито зателефонував ексголові Верховної Ради, щоб попередити про загрозу, але у гарячій фазі оборони країни не вистачало ресурсів, щоб давати персональну охорону всім під загрозою. Тим, хто був у списку, радили просто бути обачнішими. Деякі ЗМІ писали, що згодом Парубій просив про охорону, але отримав відмову", – пише видання

Кого ще вбили у межах тіньової війни?

Журналісти зазначають, що вбивство Андрія Парубія не є першим у межах тіньової війни. У березні 2025 року в Одесі вбили блогера Дем'яна Ганула, який у 2014 році теж був активним учасником антиросійського руху.

Місцева прокуратура каже, що підозрюваним був український боєць, який дезертирував і погодився виконати замах за наказом нібито людей, які називалися представниками української влади, але насправді діяли на користь Росії. Судовий процес по цій справі має розпочатися найближчим часом.

За словами Валерія Кондратюка, колишнього керівника служби зовнішньої й військової розвідки, ФСБ часто складає списки цілей, а потім координує їхню ліквідацію через інші структури. Він каже, що оскільки Парубій давно вважався "особистим ворогом Кремля", відмова від надання йому охорони – велика помилка.

Повинно бути три кільця безпеки: по-перше, іноземна розвідка повинна бути насторожі щодо загроз. Якщо це не спрацює, контррозвідка повинна стежити за процесом планування, а якщо це не спрацює, його особиста охорона повинна нейтралізувати загрозу. Усі три кільця тут не спрацювали,

– каже Валерій Кондратюк.

У виданні наголошують, що Кремль навчився вербувати та використовувати людей всередині України – інколи через ідеологічні мотиви, інколи під фальшивим прапором, видаючи себе за злочинців чи навіть за представників української влади. Іноді вербують підлітків, щоб вони виконували ризиковані завдання.

Проте атаки на конкретні відомі цілі найчастіше організовані професійно: приклад – вбивство полковника СБУ Івана Воронича в липні на охоронюваній території в центрі Києва. Вважають, що він був мішенню через операції проти маріонеткових лідерів на Донбасі.

У справі Парубія, як пише ЗМІ, явного прямого доказу російського сліду поки що немає. Затриманий убивця, родом зі Львова, стверджував, що хотів помститися українській владі й обмінятися на поїздку до Росії, щоб шукати свого зниклого сина – в його історії багато невідповідностей. Друзі й колеги Парубія, втім, переконані: руки йдуть з Росії.

Хто його вбив? З першої ж секунди у нас не було жодних сумнівів. Росіяни, Путін і п'ята колона в нашій країні,

– сказав колишній президент України Петро Порошенко під час похоронної промови.

The Guardian пише, що і Москва, і Київ розглядають такі вбивства як частину своїх тіньових війн – тих, що ведуться не на окопах, а в тіні. І багато хто у приватних розмовах вважає, що ці напади не припиняться навіть коли вщухнуть бої на фронті.

