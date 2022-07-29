Министр обороны подчеркнул, что убийство украинских пленных является нарушением Женевских конвенций. Поэтому россия еще раз доказала, что является страной террористом.

Кстати Заходим в 3 фазу войны из-за теракта в Оленовке, – Арестович

Оленовка стала украинской Катынью

Алексей Резников сравнил убийство украинских пленных в Оленовке с Катынскими расстрелами, когда советские власти во время Второй мировой войны убивали польских военнопленных.

Обстрел россией тюрьмы в Оленовке – это украинская Катынь. Пытки и убийства украинских военнопленных являются нарушением Женевских конвенций. россия – непримиримое террористическое государство, которое нужно победить на поле боя,

– подчеркнул Резников.

В то же время, накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что оккупанты и их действия вызывают только ярость и пообещал, что Украина отомстит за каждого защитника, защитницу и гражданского, пострадавшего от преступлений оккупантов.

Справка. Катынский расстрел представляет собой обобщенное название массовых казней советской властью польских военнопленных в годы Второй мировой войны. В 1940 году в СССР расстреляли около 22 тысяч польских военных, попавших в плен во время советской оккупации восточной части Польши, в том числе Запада Украины и Запада беларуси, с сентября 1939 года.

Убийство украинских военнопленных в Оленовке

Утром 29 июля стало известно, что россия обстреляла колонию во временно оккупированной Оленовке, где содержали украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали". Оккупанты решили нагло соврать о том, что якобы Украина с помощью HIMARS атаковала по колонии, однако все доказательства четко доказывают вину именно россиян. В том числе и перехваченные разговоры.

В украинской разведке сообщили, что одной из причин теракта в Оленовке было желание скрыть хищение средств. По данным разведки, операцией занималась ЧВК "Вагнера" без согласования с российским минобороной.

Из-за циничного и кровавого теракта президент Владимир Зеленский провел совещание с силовиками, после которого СБУ, Главное управление разведки Минобороны, Вооруженные Силы Украины и Уполномоченный по правам человека опубликовали совместное заявление. В нем требуют от ООН и Красного Креста отреагировать на теракт, ведь именно они гарантировали жизнь и здоровье украинских пленных. Кроме того, Украина требует проведения инспекционной миссии в Оленовке.

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