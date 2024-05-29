Об этом по состоянию на 29 мая сообщили в ГБР. Отмечают, что досудебное расследование завершили, а сторона имела время на ознакомление с материалами дела.
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"Обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны передан в суд. Работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве 5 мая 2024 года, после чего сторона защиты имела время на ознакомление с материалами дела", – говорится в сообщении.
Обстоятельства убийства: что установило следствие
В ГБР отметили, что 7 апреля сотрудник УГО, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе и к несовершеннолетним.
После выхода из вагона правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, в результате чего получил смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
Подозреваемому грозит пожизненное
Задержанного отстранили от выполнения своих обязанностей. Отмечают, что его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.
"В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений, а потому переквалифицировали подозрение на часть 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение", – добавили в ГБР.
Подробнее о деле
- Подозреваемый – 1994 года рождения. На момент преступления служил водителем в Управлении государственной охраны.
- Погибшего 16-летнего парня звали Максим Матерухин, он был воспитанником СДЮСШ по футболу "Смена".
- Как рассказала сотрудница фуникулера, когда мужчина понял, что натворил, то начал активно пытаться спасти парня. Он побежал за жгутом, чтобы остановить кровотечение, однако парень умер. Во время задержания работник УГО сопротивления не оказывал.