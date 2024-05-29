Об этом по состоянию на 29 мая сообщили в ГБР. Отмечают, что досудебное расследование завершили, а сторона имела время на ознакомление с материалами дела.

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"Обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны передан в суд. Работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве 5 мая 2024 года, после чего сторона защиты имела время на ознакомление с материалами дела", – говорится в сообщении.

Обстоятельства убийства: что установило следствие

В ГБР отметили, что 7 апреля сотрудник УГО, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе и к несовершеннолетним.

После выхода из вагона правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, в результате чего получил смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Подозреваемому грозит пожизненное

Задержанного отстранили от выполнения своих обязанностей. Отмечают, что его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.

"В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений, а потому переквалифицировали подозрение на часть 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение", – добавили в ГБР.

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