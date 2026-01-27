Были участниками боевых действий, – правоохранители об убитых полицейских на Черкасщине

В Черкасской области 27 января во время задержания преступника трагически погибли 4 полицейских. Как оказалось, двое из них были участниками боевых действий в войне России против Украины.

Об этом на брифинге с журналистами рассказал начальник полиции Черкасской области, полковник Олег Гудыма.

Что известно о полицейских, погибших в Черкасской области во время задержания преступника?

Олег Гудыма отметил, что погибшие правоохранители были патриотами своего дела, людьми, которые выбрали смыслом жизни служение народу Украины. По словам начальника полиции Черкасской области, полицейские 27 января вышли на выполнение своих ежедневных задач.

Это полицейский офицер общины Корсунского района, трое бойцов спецподразделения РУНП в Черкасской области, двое из которых принимали участие в отпоре вооруженной агрессии России, были участниками боевых действий, имели опыт,

– рассказал Гудыма.

Полковник подчеркнул, что полиция вместе с родными несет боль этой потери, а также выразил искренние соболезнования родным и близким полицейских, погибших во время служебного задания.

Издание Укринформ писало, что правоохранителей ждали в засаде, и когда те вышли из машины, преступник открыл огонь из автомата. По словам осведомленного собеседника журналистов, все пулевые ранения были нанесены в область шеи, поскольку полицейские были в шлемах и бронежилетах.

Что известно о гибели правоохранителей в Черкасской области 27 января?