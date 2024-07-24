Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований. Сейчас обвинительные акты направлены в суд.

Смотрите также Увольнение Содоля: ГБР не вызвало свидетельствовать Богдана Кротевича, он подал в суд

ГБР завершило расследование по убийству полицейских в Винницкой области

Ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским. В результате стрельбы погиб 20-летний правоохранитель, а его коллега получил ранения.

После трагического события, нападавшие решили сбежать за границу и обратились за помощью к двум знакомым военнослужащим. Один из них к тому же самовольно оставил воинскую часть в Одесской области.

Несмотря на то, что всей стране было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство милиционера, фигуранты откликнулись и решили помочь беглецам. В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой – поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападавшим,

– говорится в сообщении ГБР.

Напомним, что 24 апреля 2024 года работники ГБР задержали одного из военнослужащих, который способствовал побегу подозреваемых и самовольно оставил воинскую часть. Он обвиняется в самовольном оставлении места службы.

Известно, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Другой военный обвиняется в сокрытии преступления, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в дезертирстве двум военнослужащим, которые были причастны к расстрелу. Уже отмечалось, что отец и сын самовольно покинули воинскую часть в Одесской области, похитив при этом табельный пистолет.