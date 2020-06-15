Новые протесты в США спровоцировало убийство полицейскими афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте. Инцидент произошел 12 июня на парковке одного из местных кафе. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и даже похитил у копов электрошокер. Следовательно, правоохранители открыли по нему огонь. После проведения аутопсии стали известны новые детали дела.

В частности, теперь известно, что Рейшард Брукс погиб в результате двух выстрелов в спину. Об этом свидетельствуют данные медицинского отчета, сообщает The Guardian.

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Проведенная аутопсия показала, что 27-летний Брукс умер от потери крови и травм органов, вызванных двумя огнестрельными ранениями,

– говорится в заявлении судмедэкспертов.

Заметим, что смерть Брукса еще больше разожгла протесты против жестокости полиции и расового неравенства, происходящие в США и других странах под лозунгом Black lives matter. К этому привела смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе в конце мая.



Поджог кафе, на парковке которого убили Рейшарда Брукса / Фото Getty images

Что известно об убийстве полицией Рейшарда Брукса: кратко

12 июня посетители ресторана быстрого питания Wendy's сообщили полицейским об автомобиле, который мешал проезду на территорию заведения.

Полицейские прибыли на парковку заведения и попытались разбудить водителя, находившегося в автомобиле. Оказалось, что тот был в состоянии алкогольного опьянения.

Копы попытались задержать его, но Брукс оказывал сопротивление, в частности, – выхватил у полицейских электрошокер.

Далее Брукс бросился наутек, при этом из электрошокера он попытался попасть в полицейского. В ответ по мужчине открыли огонь.

Раненого Брукса доставили в больницу, где он и умер после срочной операции.

На это событие жители Атланты отреагировали новыми протестами, а шеф полиции Эрика Шилдс поторопилась подать в отставку. Уволили из рядов полиции и полицейского, стрелявшего в Рейшарда Брукса.

Протестующие возле разбитого кафе, на парковке которого убили Рейшарда Брукса / Фото Getty images

Заметим, что в Атланте протестующие начали жечь машины и устраивать погромы. В частности, кафе, возле которого застрелили Брукса, сожгли. Также люди скандировали лозунги против полиции. Чтобы прекратить беспорядки, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.