Нові протести у США спровокувало вбивство поліцією афроамериканця Рейшарда Брукса в Атланті. Інцидент трапився 12 червня на парковці одного з місцевих кафе. Під час затримання чоловік чинив опір та навіть викрав у копів електрошокер. Відтак, правоохоронці відкрили по ньому вогонь. Після проведення аутопсії стали відомі нові деталі справи.

Зокрема, тепер відомо, що Рейшард Брукс загинув унаслідок двох пострілів у спину. Про це свідчать дані медичного звіту, повідомляє The Guardian.

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Проведена аутопсія показала, що 27-річний Брукс помер від втрати крові та травм органів, спричинених двома вогнепальними пораненнями,

– мовиться у заяві судмедекспертів.

Зауважимо, що смерть Брукса ще більше розпалила протести проти жорстокості поліції й расової нерівності, що відбуваються у США та інших країнах під гаслом Black lives matter. До цього призвела смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейськими в Міннеаполісі наприкінці травня.



Підпал кафе, на парковці якого вбили Рейшарда Брукса / Фото Getty images

Що відомо про вбивство поліцією Рейшарда Брукса: коротко

12 червня відвідувачі ресторану швидкого харчування Wendy's повідомили поліцейським про автомобіль, який заважав проїзду на територію закладу.

Поліцейські прибули на парковку закладу і спробували розбудили водія, що перебував в автомобілі. Виявилося, що той був у стані алкогольного сп’яніння.

Копи спробували затримати його, але Брукс чинив опір, зокрема, – вихопив у поліцейських електрошокер.

Далі Брукс кинувся навтьоки, при цьому з електрошокера він спробував поцілити у правоохоронця. У відповідь по чоловіку відкрили вогонь.

Пораненого Брукса доправили до лікарні, де він і помер після термінової операції.

На цю подію жителі Атланти відреагували новими протестами, а шефиня поліції Еріка Шилдс поквапилася подати у відставку. Звільнили з лав поліції і правоохоронця, який стріляв у Рейшарда Брукса.



Протестувальники біля розтрощеного кафе, на парковці якого вбили Рейшарда Брукса / Фото Getty images

Зауважимо, що в Атланті протестувальники почали палити машини та влаштовувати погроми. Зокрема, кафе, біля якого застрелили Брукса, спалили. Також люди скандували гасла проти поліції. Аби припинити заворушення, поліцейські були змушені застосувати сльозогінний газ.