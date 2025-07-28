Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на расследование инициативы BYPOL, созданной бывшими работниками силовых структур Беларуси, которые выступают против режима.

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Кто мог стоять за преступлением?

Бывшие белорусские правоохранители, которые сбежали из страны из-за репрессивного режима Александра Лукашенко, убеждены: убийство журналиста Павла Шеремета было совершено по непосредственному приказу белорусского диктатора и при участии спецподразделения КГБ "Альфа".

По словам источника из белорусских спецслужб, которому доверяют в BYPOL, Павел Шеремет был личным врагом Лукашенко. Неприязнь началась еще в 1997 году, когда журналист освещал контрабанду и коррупцию на белорусско-литовской границе.

Причастные к убийству Шеремета / Фото: BYPOL

Инициатива обнародовала имена ключевых фигурантов, среди которых Вячеслав Сидоракин – бывший офицер КГБ, которого подозревают в причастности к организации покушения. Его имя звучало в известном расследовании "Операция Манкурты. Часть 2". По данным BYPOL, Сидоракин трижды приезжал в Украину в 2016 году – именно в период, когда готовились преступные действия против Шеремета.

Еще одним подозреваемым является Юрий Гаркач – офицер спецподразделения "Альфа" КГБ, который был непосредственным помощником председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева. В 2022 году Гаркач получил 4 года заключения за незаконные действия с оружием. Он руководил специальным отделом, который выполнял "особые задания" за рубежом, в том числе и в Украине.

Как это связано с Павлом Шереметом?

Согласно расследованию BYPOL, группа спецназовцев, среди которых были Гаркач и Сидоракин, осуществляла служебные командировки в Москву и Киев. В частности, в конце лета 2013 года несколько из них находились в Украине.

В инициативе обращают внимание, что неподалеку от места, где была подложена взрывчатка под машину Шеремета, зафиксировали мужчину, внешне похожего на Сидоракина, а также женщину, возможно Татьяну Козлову, бывшую сотрудницу белорусского спецподразделения "Алмаз".

Стоит заметить! BYPOL – это инициатива бывших белорусских правоохранителей, которые публикуют расследования о преступлениях режима Лукашенко. Они используют показания инсайдеров, документы и открытые источники для разоблачения репрессий и преступлений в Беларуси и за ее пределами.

Предыстория убийства Павла Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве произошел взрыв автомобиля журналиста Павла Шеремета. Взрывное устройство было заложено под машину. В 2017 году журналисты собственным расследованием установили, что в ночь взрыва возле дома, где жил Шеремет, находились подозрительные машины. Водителем одной из них был бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко.

По данным расследователей, сотрудники СБУ также удалили записи с одного из серверов видеонаблюдения вблизи дома журналиста. Несмотря на это, настоящие заказчики убийства до сих пор не установлены, и расследование в отношении них продолжается отдельно.