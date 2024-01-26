Суд по делу гибели известного журналиста Павла Шеремета приостановился до возвращения с фронта Яны Дугарь, одной из ключевых фигуранток. Это решение было принято после того, как сторона защиты подозреваемых обратилась с просьбой об отложении судебного процесса.

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Приостановление суда по делу Шеремета

Яна Дугарь, которая занимает руководящую должность медика на фронте, занята эвакуацией раненых с поля боя, тогда как Андрей Антоненко, другой подозреваемый, воюет на ключевом направлении. Юлия Кузьменко, третья обвиняемая, также привлечена к медицинской помощи на передовой.

Потерпевшие по делу, среди которых мать и дочь Шеремета, а также Алена Притула, поддерживают решение об отложении судебного процесса. Их адвокат также привлечен к военной службе, что ранее стало причиной подобной просьбы.

Обратите внимание! Уголовный процесс по убийству журналиста Павла Шеремета продолжается уже 8 год. В свое время это был вопрос, который повлиял на решение об отставке в 2021 году министра МВД Арсена Авакова.

Контекст: что нужно знать

Павла Шеремета, очевидно, убили в июле 2016 года. Произошло это в результате детонации взрывчатки, которую закрепили под его автомобилем.

В 2019 году задержали трех подозреваемых, среди которых Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко. Они отрицают свою причастность к преступлению.

Расследование в отношении вероятных заказчиков убийства происходит отдельно от основного дела.

Судебный процесс по делу Шеремета в очередной раз демонстрирует сложности правосудия в условиях войны, где обвиняемые играют ключевую роль в защите страны. Общество ожидает справедливого решения, но также важно принимать во внимание чрезвычайные обстоятельства, которые влияют на ход судебного процесса.

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Добавим напоследок, что недавно 24 Канал делал материал-расследование о вероятном убийстве бойца ВСУ Михаила Кирильчука во Львове в 2022 году. Движение по этому делу также невозможно из-за того, что свидетели находятся на линии фронта. Они не могут появляться на допросы в правоохранительные органы.