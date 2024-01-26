Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что "группа поддержки" сформировалась еще во времена, когда Гиркин начал критиковать Владимира Путина. Именно за это он и получил срок заключения и является политзаключенным, таким же как российские оппозиционеры Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза. Однако при этом Гиркин – праворадикальный российский националист.

К теме "Амнистируют", как и "Повара": Гиркин боится повторить судьбу Пригожина

Путин не мог стерпеть

Гиркин требовал от Путина еще больше и эффективнее бомбить Украину и не останавливаться на Мариуполе, а разбивать все украинские города. В частности за это его и бросили за решетку.

Кроме того, Гиркина посадили еще и за то, что он критиковал Путина в июле 2023 года по поводу мятежа Евгения Пригожина. Он сказал, что Пригожин во всем лучше главы Кремля, что Путина нужно менять, потому что он ни на что не способен,

– объяснил экс-сотрудник КГБ.

Также Гиркин высказался об Алине Кабаевой, которая якобы является любовницей Путина. Он отметил, что в России у императриц были фавориты, которые по крайней мере были умными. А у современного "императора" фаворитка умнее его самого. Путин не мог этого стерпеть, и Гиркина арестовали.

Обратите внимание! Гиркин также приговорен к пожизненному заключению судом в Гааге в ноябре 2022 года. Он и еще трех человек признали виновными в сбивании малайзийского "Боинга" MH17 в Донецкой области в 2014 году, а также в убийстве 298 пассажиров. По результатам следствия, борт сбили сепаратисты из российского ЗРК "Бук".

Гиркину должны были бы дать срок после президентских выборов в России (выборы состоятся в марте 2024 года – 24 Канал), потому что его осуждение во время предвыборной кампании опасно для Путина. Ведь хоть и в небольшом количестве, но сторонников Гиркина все-таки собралось под судом,

– отметил Жирнов.

Гиркин до ареста имел телеграм-канал, на который было подписано несколько сотен пользователей. Хотя сразу после его заключения сторонники не устроили митинги, но нельзя исключать, что несколько их тысяч выйдут где-то на площади.

"Для Путина это не лучшая новость. Люди в его окружении, мягко говоря, очень неумные, потому что дать такой срок Гиркину сейчас, это сделать из него жертву режима. Это также подрывает основы избирательной кампании Путина и может активизировать протесты во время выборов", – подчеркнул Сергей Жирнов.

Что известно о суде над Игорем Гиркиным