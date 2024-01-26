Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що "група підтримки" сформувалась ще за часів, коли Гіркін почав критикувати Владіміра Путіна. Саме за це він й отримав термін ув'язнення і є політв'язнем, таким самим як російські опозиціонери Олексій Навальний, Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза. Однак при цьому Гіркін – праворадикальний російський націоналіст.

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Путін не міг стерпіти

Гіркін вимагав від Путіна ще більше та ефективніше бомбардувати Україну та не зупинятися на Маріуполі, а розбивати усі українські міста. Зокрема за це його й кинули за ґрати.

Крім того, Гіркіна посадили ще й за те, що він критикував Путіна у липні з приводу заколоту Євгена Пригожина. Він сказав, що Пригожин в усьому краще очільника Кремля і що Путіна потрібно міняти, тому що він ні на що не здатний,

– пояснив ексспівробітник КДБ.

Також Гіркін висловився про Аліну Кабаєву, яка нібито є коханкою Путіна. Він сказав, що в Росії в імператриць були фаворити, які принаймні були розумними. А у сучасного "імператора" фаворитка розумніша за нього самого. Путін не міг цього стерпіти, і Гіркіна заарештували.

Зверніть увагу! Гіркін також засуджений до довічного ув'язнення судом в Гаазі у листопаді 2022 року. Він та трьох осіб визнали винними у збитті малайзійського "Боїнга" MH17 у Донецькій області у 2014 році, а також у вбивстві 298 пасажирів. За результатами слідства, борт збили сепаратисти із російського ЗРК "Бук".

Гіркіну мали б дати термін після президентських виборів в Росії (вибори відбудуться у березні 2024 року – 24 Канал), тому що його засудження під час передвиборчої кампанії небезпечно для Путіна. Адже хоч і у невеликій кількості, але все ж таки прихильники Гіркіна зібралися під судом,

– зазначив Жирнов.

Гіркін до арешту мав телеграм-канал, на який було підписано декілька сотень користувачів. Хоча одразу після його ув'язнення прихильники не влаштували мітинги, але не можна виключати, що кілька їх тисяч десь вийдуть на площі.

"Для Путіна це не найкраща новина. Люди в його оточенні, м'яко кажучи, дуже не розумні, тому що дати такий термін Гіркіну зараз, це зробити з нього жертву режиму. Це також підриває основи виборчої кампанії Путіна та може активізувати протести під час виборів", – підкреслив Сергій Жирнов.

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