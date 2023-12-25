Кіра Ярмиш – прессекретарка Навального – розповіла деталі. Їх публікують росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Дуже незручно вийшло: що ляпнув Путін про долю опозиціонерів

Ми знайшли Олексія Навального. Він перебуває ув ВК-3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Сьогодні його бачив адвокат. Олексій у порядку,

– мовиться у повідомленні.

Наголошують, що наразі Навальний – в одній з найпівнічніших та найвіддаленіших колоній. Добратися туди – вкрай важко. Водночас адвокат Навального там побував. Його впустили не відразу.

Окрім того, повідомляють, що у цій колонії не працює сучасна система доставки листів.

Для чого Навального туди відправили

Так звана російська "опозиція" вважає, що колонію для Навального готували завчасно. Ще з квітня 2023 року. Стверджують, що Навального хотіли ізолювати перед виборами президента Росії – вони відбудуться вже у 2024 році.

Раніше Володимир Зеленський поділився очікуваннями від так званих "виборів президента" у Росії. Він наголосив, що може статися переломний момент. Це відбудеться, якщо цивілізований світ не визнає легітимність Путіна.