Кира Ярмыш – пресс-секретарь Навального – рассказала детали. Их публикуют росСМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Очень неудобно получилось: что хлопнул Путин о судьбе оппозиционеров

Мы нашли Алексея Навального. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что сейчас Навальный – в одной из самых северных и отдаленных колоний. Добраться туда – крайне тяжело. В то же время, адвокат Навального там побывал. Его пустили не сразу.

Кроме того, сообщают, что в этой колонии не работает современная система доставки писем.

Зачем Навального туда отправили

Так называемая российская "оппозиция" считает, что колонию для Навального готовили раньше времени. Еще с апреля 2023 года. Утверждают, что Навального хотели изолировать перед выборами президента России – они состоятся уже в 2024 году.

Ранее Владимир Зеленский поделился ожиданиями от так называемых "выборов президента" в России. Он подчеркнул, что может произойти переломный момент. Это произойдет, если цивилизованный мир не признает легитимность Путина.