Суд у справі загибелі відомого журналіста Павла Шеремета призупинився до повернення з фронту Яни Дугарь, однієї з ключових фігуранток. Це рішення було ухвалене після того, як сторона захисту підозрюваних звернулася з проханням про відкладення судового процесу.

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Призупинення суду у справі Шеремета

Яна Дугарь, яка обіймає керівну посаду медика на фронті, зайнята евакуацією поранених з поля бою, тоді як Андрій Антоненко, інший підозрюваний, воює на ключовому напрямку. Юлія Кузьменко, третя обвинувачена, також залучена до медичної допомоги на передовій.

Потерпілі у справі, серед яких матір і дочка Шеремета, а також Олена Притула, підтримують рішення про відкладення судового процесу. Їхній адвокат також залучений до військової служби, що раніше стало причиною подібного прохання.

Зверніть увагу! Кримінальний процес щодо вбивства журналіста Павла Шеремета триває вже 8 рік. Свого часу це було питання, яке вплинуло на рішення про відставку у 2021 році міністра МВС Арсена Авакова.

Контекст: що потрібно знати

Павла Шеремета, очевидно, вбили у липні 2016 року. Сталося це внаслідок детонації вибухівки, яку закріпили під його автомобілем.

У 2019 році затримали трьох підозрюваних, серед яких Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко. Вони заперечують свою причетність до злочину.

Розслідування щодо ймовірних замовників вбивства відбувається окремо від основної справи.

Судовий процес у справі Шеремета вкотре демонструє складнощі правосуддя в умовах війни, де обвинувачені відіграють ключову роль у захисті країни. Суспільство очікує на справедливе рішення, але також важливо брати до уваги надзвичайні обставини, які впливають на хід судового процесу.

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Додамо наостанок, що нещодавно 24 Канал робив матеріал-розслідування про ймовірне вбивство бійця ЗСУ Михайла Кирильчука у Львові у 2022 році. Рух у цій справі також неможливий через те, що свідки перебувають на лінії фронту. Вони не можуть з'являтися на допити в правоохоронні органи.