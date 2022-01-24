Как сказала председательствующая судья Оксана Голуб, суд не удовлетворил изменение меры пресечения Антоненко с домашнего ареста на личное обязательство.

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Так же не получило удовлетворения ходатайство об изменении меры пресечения Кузьменко с домашнего ареста на личное обязательство. Также суд оставил без удовлетворения ходатайство защитника Кузьменко Тараса Безпалого на предоставление временного доступа к ряду документов, находящихся во владении:

Офиса генерального прокурора,

Администрации Государственной пограничной службы,

Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Во время заседания также исследовали часть доказательств стороны защиты в отношении еще одной обвиняемой по этому делу – Яны Дугарь. После этого суд отложил рассмотрение этого дела до 9 февраля на 15:00.

Что известно о деле Шеремета

Белорусский журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева: авто, в котором он ехал, взорвали самодельной взрывчаткой.

12 декабря 2019 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Подозреваемые своей вины не признают. В то же время когда их держали под стражей, люди выходили на митинги, чтобы поддержать Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Впоследствии всех подозреваемых выпустили из-под стражи и изменили меры пресечения. Сейчас это ночной домашний арест для Антоненко и Кузьменко и личное обязательство для Дугарь.

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