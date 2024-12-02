Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ГУР МО.

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ГУР перехватило разговор оккупантов об убийстве пленного

Украинские разведчики перехватили новый разговор российских военных в Донецкой области. В нем командир подразделения оккупационной армии России приказывает подчиненному совершить военное преступление – казнить военнопленного.

Что там, бл**ь, за сложности, на**й? Барон, с*ка! С*ка, застрелите и все. Что вы там сюсюкаетесь, на**й?

– кричал оккупант.

В ГУР МО Украины подчеркнули, что за каждое совершенное оккупантами военное преступление будет надлежащее справедливое возмездие.

Россиянин приказывает казнить военнопленного: смотрите видео