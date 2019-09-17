Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: когда ГБР планирует завершить расследование

Государственное бюро расследований обещает в течение 1-2 месяцев объявить о завершении досудебного расследования дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Ребенка застрелили в конце мая в Переяславе-Хмельницком.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время встречи с членами Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности отметил, что сейчас следствие установило четырех подозреваемых.

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"На это время четырем людям объявлено подозрение, и эти люди находятся в СИЗО. У нас на завершающем этапе все экспертизы, назначенные в этом уголовном производстве. В течение месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования и самое важное – это окончательная квалификация действий каждого из участников", – подчеркнул Труба.

По его словам, убийство мальчика было совершено в условиях неочевидности. В частности, на месте происшествия было четыре человека и практически каждый из них совершал выстрелы, один из которых нанес смертельные ранения Кириллу.

Вся сложность этого производства заключается в том, что мы лишь с помощью экспертиз придем к выводу, кто именно сделал смертельный выстрел,

– подытожил Труба.

Как убили Кирилла Тлявова?

31 мая в Переяславе-Хмельницком в реанимацию попал 5-летний мальчик Кирилл с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутри-мозговой гематомой, переломом височной кости.



Сначала местные полицейские утверждали, что 5-летний мальчик якобы поскользнулся, упал на асфальт и камень, из-за чего и получил травму головы. Однако, когда в больнице медики сделали ребенку операцию, то обнаружили у него огнестрельное ранение головы.



Тогда уже правоохранители снова осмотрели место происшествия и нашли там гильзы от патронов, стаканчики и банки. Как выяснилось, к ранению мальчика причастны двое работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимир Петровец и Иван Приходько, которые на момент совершения преступления были пьяными. Они решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

Кого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?

Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний. Полицейских задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.

Некоторым подозреваемым уже избрана мера пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим правоохранителям грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова: смотрите видео