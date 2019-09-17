22:56
17 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Натуральный тиран Путин. Турецкие понты перед Эрдоганом
      Вєсті Кремля
      21:36, сегодня
      Вести.UA: Коломойский проклял Гонтареву. Приходько вляпалась в "Батькивщину"
      Вєсті.UA
      19:20, сегодня
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: когда ГБР планирует завершить расследование

      5 Читати новину українською
      ГБР обещает завершить расследование убийства Кирилла Тлявова через месяц-два
      ГБР обещает завершить расследование убийства Кирилла Тлявова через месяц-два / Коллаж 24 канала

      Государственное бюро расследований обещает в течение 1-2 месяцев объявить о завершении досудебного расследования дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Ребенка застрелили в конце мая в Переяславе-Хмельницком.

      Директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время встречи с членами Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности отметил, что сейчас следствие установило четырех подозреваемых.

      К теме: Подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова признался, что стрелял, но не в ребенка

      "На это время четырем людям объявлено подозрение, и эти люди находятся в СИЗО. У нас на завершающем этапе все экспертизы, назначенные в этом уголовном производстве. В течение месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования и самое важное – это окончательная квалификация действий каждого из участников", – подчеркнул Труба.

      По его словам, убийство мальчика было совершено в условиях неочевидности. В частности, на месте происшествия было четыре человека и практически каждый из них совершал выстрелы, один из которых нанес смертельные ранения Кириллу.

      Вся сложность этого производства заключается в том, что мы лишь с помощью экспертиз придем к выводу, кто именно сделал смертельный выстрел,
      – подытожил Труба.

      Как убили Кирилла Тлявова?
      31 мая в Переяславе-Хмельницком в реанимацию попал 5-летний мальчик Кирилл с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутри-мозговой гематомой, переломом височной кости.

      Сначала местные полицейские утверждали, что 5-летний мальчик якобы поскользнулся, упал на асфальт и камень, из-за чего и получил травму головы. Однако, когда в больнице медики сделали ребенку операцию, то обнаружили у него огнестрельное ранение головы.

      Тогда уже правоохранители снова осмотрели место происшествия и нашли там гильзы от патронов, стаканчики и банки. Как выяснилось, к ранению мальчика причастны двое работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимир Петровец и Иван Приходько, которые на момент совершения преступления были пьяными. Они решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Кого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?

      Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний. Полицейских задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.

      Некоторым подозреваемым уже избрана мера пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим правоохранителям грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

      Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова: смотрите видео

       

      blog_ava
      Суд арестовал один из когда-то главных активов Порошенко – завод "Кузница на Рыбальском"
      сегодня
      850
      Теги: Расследования Новости Украины Новости политики Криминальные новости Роман Труба Дети и несовершеннолетние Жертвы Государственное бюро расследований
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 364
      Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      сегодня , 20:00 Форум издателей 2019: книги украинских авторов, которые точно стоит прочитать
      Ірина Юрковська 135
      Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества
      сегодня , 18:03 Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества
      Ірина Поліщук 462
      Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      Ольга Черненко 1228
      Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      сегодня , 16:02 Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      Інна Жолобович 280
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук