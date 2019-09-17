Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: коли ДБР планує завершити розслідування

Державне бюро розслідувань обіцяє протягом 1-2 місяців оголосити про завершення досудового розслідування справи вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Дитину застрелили наприкінці травня у Переяславі-Хмельницькому.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час зустрічі з членами Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності зауважив, що наразі слідство встановило чотирьох підозрюваних.

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"На цей час чотирьом людям оголошено підозру, і ці люди перебувають в СІЗО. У нас на завершальному етапі всі експертизи, які призначені в цьому кримінальному провадженні. Протягом місяця-двох ми оголосимо про завершення досудового розслідування і найважливіше – це остаточна кваліфікація дій кожного з учасників", – наголосив Труба.

За його словами, вбивство хлопчика було скоєне в умовах неочевидності. Зокрема, на місці події було четверо осіб і практично кожен з них здійснював постріли, один з яких завдав смертельних поранень Кирилу.

Уся складність цього провадження полягає в тому, що ми лише за допомогою експертиз дійдемо висновку, хто саме вчинив смертельний постріл,

– підсумував Труба.

Як вбили Кирила Тлявова? 31 травня у Переяславі-Хмельницькому до реанімації потрапив 5-річний хлопчик Кирило з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки.



Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 5-річний хлопчик нібито посковзнувся, впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови. Проте, коли у лікарні медики зробили дитині операцію, то виявили у неї вогнепальне поранення голови.



Тоді вже правоохоронці знову оглянули місце інциденту та знайшли там гільзи від набоїв, стаканчики та банки. Як з'ясувалось, до поранення хлопчика причетні двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які на момент скоєння злочину були п'яними. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній. Поліцейських затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.

Деяким підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео