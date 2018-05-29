Убийство Аркадия Бабченко: полиция Киева открыла уголовное дело

Полиция Киева открыла уголовное дело по факту убийства в столице известного российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

О том, что по факту убийства в столице Украины российского журналиста Аркадия Бабченко открыли уголовное дело, в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

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По ее словам, следователи начали уголовное производство за частью 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, пресс-секретарь передала слова начальника полиции Андрея Крищенко о том, что убийство произошло в квартире, где жил мужчина, а не в подъезде, как об этом сообщали ранее.

Следственно-оперативные группы работают на месте преступления и в больнице. Прорабатываем место преступления, прилегающую территорию. Жена убитого находится в шоковом состоянии, пока мы не можем пообщаться, с ней находятся врачи,

– говорится в сообщении.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист умер в "скорой".

Кто такой Аркадий Бабченко?

Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.

Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.