Вбивство Аркадія Бабченка: поліція Києва відкрила кримінальну справу

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за фактом вбивства у столиці відомого російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Про те, що за фактом убивства у столиці України російського журналіста Аркадія Бабченка відкрили кримінальну справу, у Facebook повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

Читайте також: У Києві вбили журналіста Аркадія Бабченка

За її словами, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, речниця передала слова начальника поліції Андрія Крищенка про те, що вбивство сталося у квартирі, де мешкав чоловік, а не у під'їзді, як про це повідомляли раніше.

Слідчо-оперативні групи працюють на місці злочину і в лікарні. Опрацьовуємо місце злочину, прилеглу територію. Дружина вбитого перебуває у шоковому стані, поки ми не можемо поспілкуватися, з нею перебувають лікарі,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".

Хто такий Аркадій Бабченко?Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.

Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.