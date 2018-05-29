Убийство Аркадия Бабченко: в России открыли уголовное дело

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом информирует сайт ведомства.

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Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве. 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко,

– говорится в сообщении.

В российском следственном комитете также уже успели заметить, что за последние несколько лет на территории Украины были убиты несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет и экс-депутат Денис Вороненко.

"Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", – добавили в российском ведомстве.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист умер в "скорой". Следует отметить, что в феврале 2017 года журналист уехал из России из-за преследования.

Кто такой Аркадий Бабченко?

Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.

Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.