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Вбивство Аркадія Бабченка: у Росії відкрили кримінальну справу

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У Росії відкрили кримінальну справу за фактом вбивства журналіста Аркадія Бабченка
У Росії відкрили кримінальну справу за фактом вбивства журналіста Аркадія Бабченка / фото з відкритих джерел

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу про вбивство журналіста Аркадія Бабченко в Києві.

Про це інформує сайт відомства.

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Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченко в Києві. 29 травня в Києві був застрелений російський журналіст Аркадій Бабченко,
– йдеться у повідомленні.

У російському слідчому комітеті також вже встигли зауважити те, що за останні кілька років на території України були вбиті кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет і екс-депутат Денис Вороненко.

"Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини відносно громадян Росії", – додали у російському відомстві.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій". Слід зазначити, що у лютому 2017 року журналіст виїхав з Росії через переслідування.

Хто такий Аркадій Бабченко?Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.
Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.

Теги: Новини України журналісти Новини політики Вбивство Аркадія Бабченка Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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