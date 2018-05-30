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Убийство Аркадия Бабченко: журналисты просят о помощи

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Место убийства Аркадия Бабченко
Место убийства Аркадия Бабченко / УП

Журналисты-расследователи разыскивают записи с камер наблюдения и видеорегистраторов машин в районе убийства Аркадия Бабченко.

Вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист скончался в "скорой".

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"Уверен, вы уже знаете что убили Бабченко. Мы с коллегами идентифицируем камеры наблюдения в этом районе. Никольско-Слободская 6/2 и дальше во все стороны – на массив и в метро. Если у вас есть камера, которая смотрит на дорогу, на двор, вы знаете людей, у которых они есть в магазинах и т.п. – напишите мне", – написал журналист Денис Бигус.

Кто такой Аркадий Бабченко?
Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.
Бабченко считают одним из основателей современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языках и издан в 22 странах мира.

Теги: Новости Украины Убийство Аркадия Бабченко СМИ
Источник: 24 Канал
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