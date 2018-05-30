Вбивство Аркадія Бабченка: журналісти просять про допомогу

Журналісти-розслідувачі розшукують записи з камер спостереження та відеореєстраторів машин у районі вбивства Аркадія Бабченка.

Ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".

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"Упевнений, ви вже знаєте що вбили Бабченка. Ми з колегами ідентифікуємо камери спостереження в цьому районі. Микольсько-Слобідська 6/2 і далі в усі сторони – на масив і до метро. Якщо у вас є камера, яка дивиться на дорогу, на подвір'я, ви знаєте людей у яких вони є в магазинах і тому подібне – напишіть мені", – написав журналіст Денис Бігус.

Хто такий Аркадій Бабченко?

Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.

Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.