06:34
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 10°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
  • субота
    25°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Вбивство Аркадія Бабченка: журналісти просять про допомогу

93 Читать новость на русском
Місце вбивства Аркадія Бабченка
Місце вбивства Аркадія Бабченка / УП

Журналісти-розслідувачі розшукують записи з камер спостереження та відеореєстраторів машин у районі вбивства Аркадія Бабченка.

Ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".

Читайте також: У поліції оприлюднили фоторобот ймовірного убивці журналіста Аркадія Бабченка

"Упевнений, ви вже знаєте що вбили Бабченка. Ми з колегами ідентифікуємо камери спостереження в цьому районі. Микольсько-Слобідська 6/2 і далі в усі сторони – на масив і до метро. Якщо у вас є камера, яка дивиться на дорогу, на подвір'я, ви знаєте людей у яких вони є в магазинах і тому подібне – напишіть мені", – написав журналіст Денис Бігус.

Хто такий Аркадій Бабченко?
Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.
Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.

Теги: Новини України ЗМІ Вбивство Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 02:23 "Путінізм – це режим боягузів, який веде війну методами боягузів"
Блог Соцмережі 305
Аркадія Бабченка вбили у Києві: чим прославився журналіст
сьогодні, 02:06 Аркадія Бабченка вбили у Києві: чим прославився журналіст
Соломія Ніколайчук 890
Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
сьогодні, 00:16 Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 1183
Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
29 травня, 23:12 Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
1230
Головні новини 29 травня: вбивство Аркадія Бабченка, ДТП з українцями в Угорщині, гроші від ЄС
29 травня, 23:02 Головні новини 29 травня: вбивство Аркадія Бабченка, ДТП з українцями в Угорщині, гроші від ЄС
2380
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук