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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Убийство Аркадия Бабченко: последние новости

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Аркадия Бабченко убили в Киеве
Аркадия Бабченко убили в Киеве / apostrophe.ua

Новость об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве всколыхнула весь цивилизованный мир. 24 канал следит за ситуацией, наши журналисты находятся на месте преступления. Все самые свежие новости об убийстве Аркадия Бабченко читайте в онлайне.

Аркадия Бабченко убили 29 мая 2018 в Киеве в его собственном доме. Неизвестный произвел несколько выстрелов ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Окровавленное тело обнаружила жена журналиста, находившеяся в квартире. От полученных ранений Бабченко скончался по дороге в больницу. Журналисту был 41 год.

 

 

Теги: Убийство Аркадия Бабченко Новости Украины
Источник: 24 канал
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