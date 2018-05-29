Убийство Аркадия Бабченко: последние новости

Новость об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве всколыхнула весь цивилизованный мир. 24 канал следит за ситуацией, наши журналисты находятся на месте преступления. Все самые свежие новости об убийстве Аркадия Бабченко читайте в онлайне.

Аркадия Бабченко убили 29 мая 2018 в Киеве в его собственном доме. Неизвестный произвел несколько выстрелов ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Окровавленное тело обнаружила жена журналиста, находившеяся в квартире. От полученных ранений Бабченко скончался по дороге в больницу. Журналисту был 41 год.