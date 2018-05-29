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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини

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Аркадія Бабченка вбили у Києві
Аркадія Бабченка вбили у Києві / apostrophe.ua

Новина про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві сколихнула весь цивілізований світ. 24 канал стежить за ситуацією, наші журналісти перебувають на місці злочину. Усі найсвіжіші новини про вбивство Аркадія Бабченка читайте в онлайні.

Аркадія Бабченка вбили 29 травня 2018 року у Києві у його власному помешканні. Невідомий здійснив кілька пострілів йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Закривавлене тіло виявила дружина журналіста, яка перебувала в квартирі. Від отриманих поранень Бабченко помер дорогою до лікарні. Журналістові був 41 рік.

Читайте також: Вбивство Аркадія Бабченка: Геращенко розкрив деталі вбивства

 

 

Теги: Новини України Вбивство Аркадія Бабченка
Джерело: 24 канал
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