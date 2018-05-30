Убийство Бабченко: генсек Совета Европы требует быстрого расследования дела
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд осудил убийство в Украине российского журналиста Аркадия Бабченко.
Свою реакцию на резонансное убийство журналиста Аркадия Бабченко генсек высказал на официальной странице в Twitter.
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Мы решительно осуждаем убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Его должны быстро расследовать,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, Ягланд отметил, что в Европе резко увеличилось количество нападений на журналистов.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту тенденцию, которая опасна и представляет угрозу для демократии", – подчеркнул генеральный секретарь Совета Европы.
Кто такой Аркадий Бабченко?
Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR. Ему был 41 год.