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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Убийство Бабченко: генсек Совета Европы требует быстрого расследования дела

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Турбьёрн Ягланд осудил убийство Бабченко в Киеве
Турбьёрн Ягланд осудил убийство Бабченко в Киеве / coe.int

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд осудил убийство в Украине российского журналиста Аркадия Бабченко.

Свою реакцию на резонансное убийство журналиста Аркадия Бабченко генсек высказал на официальной странице в Twitter.

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Мы решительно осуждаем убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Его должны быстро расследовать,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, Ягланд отметил, что в Европе резко увеличилось количество нападений на журналистов.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту тенденцию, которая опасна и представляет угрозу для демократии", – подчеркнул генеральный секретарь Совета Европы.

Кто такой Аркадий Бабченко?
Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR. Ему был 41 год.

 

Теги: Убийство Аркадия Бабченко журналисты Новости политики ПАСЕ
Источник: 24 канал
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