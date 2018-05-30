Убийство Бабченко: генсек Совета Европы требует быстрого расследования дела

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд осудил убийство в Украине российского журналиста Аркадия Бабченко.

Свою реакцию на резонансное убийство журналиста Аркадия Бабченко генсек высказал на официальной странице в Twitter.

Читайте также: Аркадия Бабченко убили в Киеве: биография известного журналиста

Мы решительно осуждаем убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Его должны быстро расследовать,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, Ягланд отметил, что в Европе резко увеличилось количество нападений на журналистов.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту тенденцию, которая опасна и представляет угрозу для демократии", – подчеркнул генеральный секретарь Совета Европы.

We strongly condemn the murder of journalist Arkady Babchenko in Kyiv. It must be fully and rapidly investigated. Attacks on journalists and free speech are on the rise in Europe. We must do all we can to stop this trend, which is a dangerous threat to democracy — Thorbjørn Jagland (@TJagland) 30 мая 2018 г.

Кто такой Аркадий Бабченко?

Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR. Ему был 41 год.