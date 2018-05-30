Вбивство Бабченка: генсек Ради Європи вимагає швидкого розслідування справи
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд засудив убивство в Україні російського журналіста Аркадія Бабченка.
Свою реакцію на резонансне вбивство журналіста Аркадія Бабченка генсек висловив на офіційній сторінці у Twitter.
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Ми рішуче засуджуємо вбивство журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Його повинні швидко розслідувати,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, Ягланд зазначив, що в Європі різко збільшилась кількість нападів на журналістів.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю тенденцію, яка є небезпечною та становить загрозу для демократії", – підкреслив генеральний секретар Ради Європи.
Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR. Йому був 41 рік.