Вбивство Бабченка: генсек Ради Європи вимагає швидкого розслідування справи

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд засудив убивство в Україні російського журналіста Аркадія Бабченка.

Свою реакцію на резонансне вбивство журналіста Аркадія Бабченка генсек висловив на офіційній сторінці у Twitter.

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Ми рішуче засуджуємо вбивство журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Його повинні швидко розслідувати,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Ягланд зазначив, що в Європі різко збільшилась кількість нападів на журналістів.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю тенденцію, яка є небезпечною та становить загрозу для демократії", – підкреслив генеральний секретар Ради Європи.

We strongly condemn the murder of journalist Arkady Babchenko in Kyiv. It must be fully and rapidly investigated. Attacks on journalists and free speech are on the rise in Europe. We must do all we can to stop this trend, which is a dangerous threat to democracy — Thorbjørn Jagland (@TJagland) 30 мая 2018 г.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR. Йому був 41 рік.