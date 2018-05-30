14:43
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Вбивство Бабченка: генсек Ради Європи вимагає швидкого розслідування справи

84 Читать новость на русском
Турбйорн Ягланд засудив убивство Бабченка в Києві
Турбйорн Ягланд засудив убивство Бабченка в Києві / coe.int

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд засудив убивство в Україні російського журналіста Аркадія Бабченка.

Свою реакцію на резонансне вбивство журналіста Аркадія Бабченка генсек висловив на офіційній сторінці у Twitter.

Читайте також: Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста

Ми рішуче засуджуємо вбивство журналіста Аркадія Бабченка в Києві. Його повинні швидко розслідувати,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Ягланд зазначив, що в Європі різко збільшилась кількість нападів на журналістів.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю тенденцію, яка є небезпечною та становить загрозу для демократії", – підкреслив генеральний секретар Ради Європи.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR. Йому був 41 рік.

 

 

Теги: Новини політики журналісти Вбивство Аркадія Бабченка ПАРЄ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
День жіночої емансипації: що це таке та чи важливо для України
сьогодні, 14:02 День жіночої емансипації: що це таке та чи важливо для України
Настя Сукач 129
Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
сьогодні, 13:08 Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
3779
Вы из России? Вас убьют
сьогодні, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур 871
Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
сьогодні, 12:25 Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
Соломія Ніколайчук 5187
10 памятных цитат Аркадия Бабченко
сьогодні, 12:01 10 памятных цитат Аркадия Бабченко
Юрій Бутусов 1251
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук