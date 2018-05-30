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"Убийство" Бабченко: "Репортеры без границ" выразили возмущение из-за спецоперации СБУ

303 Читати новину українською
Аркадий Бабченко живой
Аркадий Бабченко живой / Пресс-служба СБУ

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" возмутилась спецоперацией СБУ, в рамках которой было инсценировано убийство в Киеве известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Вечером 29 мая появилась информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

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30 мая стало известно, что Аркадий Бабченко жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В этот же день в Киеве был задержан организатор покушения на Бабченко. В СБУ заявляют, что убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Однако не все радуются той спецоперации, которую организовали украинские спецслужбы, сначала "похоронив", а потом "воскресив" Аркадия Бабченка.

Так, в организации "Репортеры без границ" выразили свое негодование по этому поводу.

"Репортеры без границ" выражают свое глубокое возмущение после выявленных манипуляций украинских спецслужб, этого нового шага к информационной войне. Для правительства всегда очень опасно играть с фактами, особенно используя журналистов для своих фальшивых историй,
– говорится в сообщении, которое в своем Twitter разместил председатель организации Кристоф Делуар.

 

Теги: журналисты Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Расследования
Источник: 24 Канал
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