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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Вбивство" Бабченка: "Репортери без кордонів" висловили обурення через спецоперацію СБУ

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Аркадій Бабченко живий
Аркадій Бабченко живий / Прес-служба СБУ

Міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів" обурилася спецоперацією СБУ, в рамках якої було інсценізовано вбивство у Києві відомого російського журналіста Аркадія Бабченка.

Ввечері 29 травня з’явилась інформація про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

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30 травня стало відомо, що Аркадій Бабченко живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Цього ж дня у Києві був затриманий організатор замаху на Бабченка. У СБУ заявляють, що вбивство журналіста замовили російські спецслужби.

Проте не усі радіють з тієї спецоперації, яку організували українські спецслужби, спершу "поховавши", а потім "воскресивши" Аркадія Бабченка.

Так, в організації "Репортери без кордонів" висловили своє обурення з цього приводу.

"Репортери без кордонів" висловлюють своє глибоке обурення після виявлених маніпуляцій українських спецслужб, цього нового кроку до інформаційної війни. Для уряду завжди дуже небезпечно грати з фактами, особливо використовуючи журналістів для своїх фальшивих історій,
– йдеться у повідомленні, яке у своєму Twitter розмістив голова організації Крістоф Делуар.

 

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти Розслідування
Джерело: 24 Канал
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