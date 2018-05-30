"Вбивство" Бабченка: "Репортери без кордонів" висловили обурення через спецоперацію СБУ
Міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів" обурилася спецоперацією СБУ, в рамках якої було інсценізовано вбивство у Києві відомого російського журналіста Аркадія Бабченка.
Ввечері 29 травня з’явилась інформація про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.
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30 травня стало відомо, що Аркадій Бабченко живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.
Цього ж дня у Києві був затриманий організатор замаху на Бабченка. У СБУ заявляють, що вбивство журналіста замовили російські спецслужби.
Проте не усі радіють з тієї спецоперації, яку організували українські спецслужби, спершу "поховавши", а потім "воскресивши" Аркадія Бабченка.
Так, в організації "Репортери без кордонів" висловили своє обурення з цього приводу.
"Репортери без кордонів" висловлюють своє глибоке обурення після виявлених маніпуляцій українських спецслужб, цього нового кроку до інформаційної війни. Для уряду завжди дуже небезпечно грати з фактами, особливо використовуючи журналістів для своїх фальшивих історій,
– йдеться у повідомленні, яке у своєму Twitter розмістив голова організації Крістоф Делуар.