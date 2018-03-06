Убийство чиновника в Сумской области: виновнику трагедии сообщили о подозрении

Новые подробности в деле резонансной гибели чиновника во время охоты на Сумщине. Подозреваемого, который застрелил заместителя председателя Лебединской райгосадминистрации Ивана Легкого – нашли.

Экспертиза установила, из чьего именно ружья совершили смертельный выстрел. Кроме этого, правоохранители выяснили, что мужчина стрелял вдоль линии огня, то есть в сторону людей, что категорически запрещается в охоте. Сейчас в прокуратуре ждут результатов всех экспертиз, чтобы направить обвинения в суд.

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"Сейчас предпринимателю сообщили о подозрении. Его действия квалифицируют как убийство совершенное по неосторожности. Мужчине грозит от 3 лет ограничения свободы до 3 лет лишения свободы", – отметила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко

Напомним, резонансный случай произошел месяц назад. В лесу Лебединского района Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской райадминистрации Ивана Легкого. Известно, что вместе с погибшим на охоте были местный прокурор, полицейский и бизнесмены.