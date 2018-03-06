Вбивство чиновника на Сумщині: винуватцю трагедії повідомили про підозру

Нові деталі у справі резонансної загибелі чиновника під час полювання на Сумщині. Підозрюваного, який застрелив заступника голови Лебединської райдержадміністрації Івана Легкого – знайшли.

Експертиза встановила, з чиєї саме рушниці здійснили смертельний постріл. Крім цього, правоохоронці з’ясували, що чоловік стріляв вздовж лінії вогню, тобто у бік людей, що категорично забороняється у мисливстві. Зараз у прокуратурі чекають на результати усіх експертиз, аби направити обвинувачення до суду.

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"Наразі підприємцю повідомили про підозру. Його дії кваліфікують, як вбивство вчинене через необережність. Чоловіку загрожує від 3 років обмеження волі до 3 років позбавлення волі", – зауважила речник прокуратури Сумської області Наталя Науменко

Нагадаємо, резонансний випадок стався місяць тому. У лісі Лебединського району Сумщини під час полювання застрелили заступника голови Лебединської райадміністрації Івана Легкого. Відомо, що разом із загиблим на полюванні були місцевий прокурор, поліцейський та бізнесмени.