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      Убийство Гонгадзе: сможет ли убийца Пукач преждевременно выйти на свободу

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      18 лет прошло со дня, когда убили журналиста Георгия Гонгадзе. В Украине с тех пор сменилось уже три президента и виновных до сих пор никто не наказал. Речь идет именно о заказчиках. На скамье подсудимых оказался только один из исполнителей – это экс-генерал Алексей Пукач. И он вскоре может выйти на свободу, потому что обжалует решение суда пятилетней давности о пожизненном заключении.

      Седой, молчаливый, но подтянутый и активный. Это генерал, который вместе с соратниками убил журналиста Георгия Гонгадзе. За это его приговорили еще в 2013 году, но сейчас он снова на скамье подсудимых. Хочет, чтобы ему смягчили приговор – пожизненное заключение.

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      Основатель "Украинской Правды" Георгий Гонгадзе исчез в сентябре 2000 года. Тело журналиста нашли в Таращанском лесу без головы. Эта ситуация потрясла мир. Через 9 лет после убийства на скамье подсудимых оказался экс-генерал МВД Алексей Пукач. В суде он заявил: "Я соглашусь с приговором, когда рядом со мной будут сидеть Кучма и Литвин".

      пукач
      Алексей Пукач

      Леонид Кучма был президентом, и его деятельность критиковал Гонгадзе. Владимир Литвин тогда возглавлял администрацию президента. Именно они, по данным журналистов-расследователей, заказали убийство Георгия. Но топ-политиков в суд не привлекли. В 2011 году в отношении экс-президента открыли уголовное производство, но того же года сняли обвинение в причастности к убийству. А в прошлом году высший спецсуд постановил рассекретить материалы Печерского райсуда по обвинению Пукача. Чтобы общество узнало, как рассматривали дело №1 об убийстве журналиста. Но этого не произошло.

      Реализуется масштабная операция по полному отмыванию Кучмы. Существует абсолютно бестолковое, незаконное постановление Конституционного суда Януковича, которое не позволяет привлекать записи майора Мельниченко в суд. Это единственный запрет, который не позволяет посадить Кучму на скамью подсудимых,
      – отметил товарищ Гонгадзе, шеф-редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

      Обнародовать доказательства, факты могли бы в Кассационном суде, где генерал Пукач просит уменьшения срока наказания. Но дело так и не начали рассматривать. Потому что среди судейского состава нет Натальи Марчук. Она затребовала дело из Печерского районного суда в кассационный и должна была представлять материалы. Дело опять затягивают, – уверен адвокат еще одного пострадавшего от рук генерала Пукача. Алексея Подольского, как и Гонгадзе, похищали, вывозили в лес и били.

      Инициатором устранения судьи Марчук был лично Юрий Луценко, который написал письмо и потребовал якобы для ускорения рассмотрения этого дела сменить судью,
      – рассказал представитель потерпевшего Алексея Подольского Александр Ельяшкевич.

      Следующее заседание назначили на 28 ноября. Если приговор Алексею Пукачу таки изменят, он может уже вскоре выйти на свободу.

      гонгадзе
      Георгий Гонгадзе

      "Если бы так произошло и суд изменил, смягчил наказание Пукача до 15 лет, то Пукача надо было бы немедленно отпустить из-под стражи. Потому что с учетом "Закона Савченко", он находился под стражей более 15 лет, ему еще и компенсацию государство должно было бы заплатить", – добавила адвокат семьи Георгия Гонгадзе Валентина Теличенко.

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      Между тем, история повторяется. Сейчас, как и 18 лет назад, на журналистов и активистов нападают и заказчики не наказаны.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины журналисты Криминальные новости касетный скандал Леонид Кучма Жертвы Алексей Пукач убийство Георгия Гонгадзе
      Источник: 24 канал
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