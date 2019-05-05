Убийство полицейского в Киевской области: на погибшего уже совершали покушение

Майор полиции Антон Павленко родился в Барышевке, также здесь он возглавил местный отдел полиции. В тот трагический вечер, когда злоумышленники по нему открыли смертельный огонь, он отмечал две важные даты – свое 32-летие и рождения первенца. По словам родственников, в 2019 году на уже совершали покушение. Между тем, правоохранители связывают убийство полицейского с его профессиональной деятельно

В ночь на 5 мая в Барышевке под Киевом неизвестный застрелил заместителя начальника местного отделения полиции, майора Антона Павленко. Инцидент произошел вблизи ресторана "Маэстро". По словам местных жителей, они слышали автоматную очередь около двух часов ночи. Кроме того, СМИ пишут, что правоохранитель скончался по дороге в больницу в результате многочисленных огнестрельных ранений.

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Как отметил спикер управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, правоохранители связывают убийство заместителя начальника Барышевского отделения полиции с его профессиональной деятельностью. По словам пресс-офицера, уже открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Погибший Антон Павленко недавно отпраздновал свой 32-й день рождения. Кроме того, у него 2 мая родился сын, а жена до сих пор находится в больнице.И в ночь на воскресенье он отмечал сразу два знаменательных события, пишет ТСН.

Как рассказал журналистам отчим полицейского, в 2019 году на Павленко уже было совершено покушение. В частности, в январе в него стреляли во дворе дома, в котором он жил. Ему чудом удалось выжить, поскольку пуля попала в голову и сильно повредила нос. Нападавших так и не нашли до сих пор.

Родственник погибшего Павленко также отметил, что тот родился в Барышевке и закончил здесь школу с золотой медалью, а потом поступил и успешно окончил Луганский университет внутренних дел. Заметим, что служить в правоохранительных органах было его мечтой.

Кроме того известно, что Антон Павленко проходил службу в зоне проведения ООС. На должность заместителя начальника Барышевского отделения полиции пришел в звании капитана и впоследствии получил майора. Патрульной полицией поселка он руководил со дня ее основания в 2016 году.

Лиц, причастных к преступлению, на данный момент полиция разыскивает. В то же время продолжается спецоперация "Сирена", которую ввели после убийства полицейского. Следственные действия продолжаются и в ресторане, возле которого произошло покушение, – на данный момент заведение закрыто.

Еще одна громкая стрельба произошла недавно в Каменском (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области. Здесь злоумышленники на автомобиле открыли огонь по людям, однако целились в местного общественного активиста Евгения Найду. К счастью, в результате никто не погиб, но пострадали как сам общественный деятель, так и двое прохожих: 60-летняя женщина и 55-летний мужчина. Впоследствии в сети появилось видео инцидента.