Убийство сына депутата Соболева: задержанным объявили о подозрении

Полиция объявила подозрение двум мужчинам, которых задержали по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Подозреваемыми в покушении на жизнь Соболева и убийстве его сына Александра являются бывшие военные Андрей Лаврега и Евгений Семенов. Об объявлении им подозрения сообщили в полиции Киева.

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Задержанным инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц.

Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявлено о подозрении. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение,

– добавили в полиции.

Сейчас следователи продолжают досудебное расследование в уголовном производстве.

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К слову, правоохранителям уже удалось выйти на заказчика. Его фамилию пока не называют. Однако полицейские обещают в ближайшее время задержать его.

Чем известны подозреваемые в убийстве мальчика?

Оба задержанных – бывшие бойцы АТО.



Андрей Лаврега на Донбассе был снайпером, три года просидел в окопах. На войну ушел еще в 17 лет, служил в 8-м отдельном батальоне "Аратта". Парень имел позывной "Тихий". Однако 7 месяцев назад Лаврега ушел из батальона и вернулся к гражданской жизни.



Его напарником в преступлении стал товарищ по батальону по фамилии Семенов. Он родом из Одесской области и учился в Одесском мореходном училище. На войну также ушел добровольцем в 2017 году.

Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына