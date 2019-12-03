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      Убийство сына депутата Соболева: задержанным объявили о подозрении

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      Подозреваемым в убийстве сына Соболева объявили подозрение / Коллаж 24 канала

      Полиция объявила подозрение двум мужчинам, которых задержали по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

      Подозреваемыми в покушении на жизнь Соболева и убийстве его сына Александра являются бывшие военные Андрей Лаврега и Евгений Семенов. Об объявлении им подозрения сообщили в полиции Киева.

      Важно: Покушение на Соболева: что известно о предполагаемом убийце сына депутата

      Задержанным инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц.

      Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявлено о подозрении. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение,
      – добавили в полиции.

      Сейчас следователи продолжают досудебное расследование в уголовном производстве.

      Советуем ознакомиться! Кто такой Вячеслав Соболев, чей ребенок погиб в результате обстрела авто в Киеве

      К слову, правоохранителям уже удалось выйти на заказчика. Его фамилию пока не называют. Однако полицейские обещают в ближайшее время задержать его.

      Чем известны подозреваемые в убийстве мальчика?
      Оба задержанных – бывшие бойцы АТО.

      Андрей Лаврега на Донбассе был снайпером, три года просидел в окопах. На войну ушел еще в 17 лет, служил в 8-м отдельном батальоне "Аратта". Парень имел позывной "Тихий". Однако 7 месяцев назад Лаврега ушел из батальона и вернулся к гражданской жизни.

      Его напарником в преступлении стал товарищ по батальону по фамилии Семенов. Он родом из Одесской области и учился в Одесском мореходном училище. На войну также ушел добровольцем в 2017 году.

      Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына

      • Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
      • Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболевы отъехали от ресторана "Марио", владельцем которого является политик.
      • Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым – меньше 20 лет.
      • Они открыли огонь по авто политика из комнаты хостела, который сняли накануне преступления.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Дети и несовершеннолетние Полиция Криминальные новости Покушение на Соболева
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