12:28
3 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 грудня
      Вєсті.UA
      19:27, 2 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Вбивство сина депутата Соболєва: затриманим оголосили про підозру

      1275 Читать новость на русском
      Підозрюваним у вбивстві сина Соболєва оголосили підозру / Колаж 24 каналу

      Поліція оголосила підозру двом чоловікам, яких затримали у справі про вбивство 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Зловмисникам загрожує навіть довічне ув’язнення.

      Підозрюваними у замаху на життя Соболєва та вбивстві його сина Олександра є колишні військові Андрій Лаврега та Євген Семенов. Про оголошення їм підозри повідомили у поліції Києва.

      Важливо: Замах на Соболєва: поліція розкрила деталі розслідування і назвала ймовірні версії

      Затриманим інкримінують умисне вбивство малолітньої дитини, скоєне на замовлення за попередньою змовою групою осіб.

      Затриманим за вбивство трьохрічного хлопчика оголошено про підозру. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення,
      – додали у поліції.

      Наразі слідчі продовжують досудове розслідування у кримінальному провадженні.

      Радимо ознайомитися! Хто такий Вячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу авто в Києві

      До слова, правоохоронцям уже вдалося вийти на замовника. Його прізвище поки не називають. Проте, поліцейські обіцяють найближчим часом затримати його.

      Чим відомі підозрювані у вбивстві хлопчика? Обидва затримані – колишні бійці АТО.

      Андрій Лаврега на Донбасі був снайпером, три роки просидів в окопах. На війну пішов ще у 17 років, служив у 8-му окремому батальйоні "Аратта". Хлопець мав позивний "Тихий". Проте, 7 місяців тому Лаврега пішов з батальйону і повернувся до цивільного життя.

      Його напарником у злочині став товариш по батальйону на прізвище Семенов. Він родом з Одещини і навчався в Одеському морехідному училищі. На війну також пішов добровольцем у 2017 році.

      Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина

      • Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
      • Стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.
      • Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним – менше 20 років.
      • Вони відкрили вогонь по авто політика із кімнати хостелу, який винайняли напередодні злочину.
      Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
      сьогодні
      11311
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Жертви Діти і неповнолітні Поліція Кримінальні новини Замах на Соболєва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Как "Газпром" оказался в ловушке Китая
      Ель Мюрид 438
      сьогодні , 11:43 Елітні авто та маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні Михайло Гичка
      Олександра Устінова 105912
      сьогодні , 12:06 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      77
      сьогодні , 10:00 Війна, рак і королі: три зворушливі екранізації світових бестселерів
      Під обкладинкою 397
      сьогодні , 08:40 Україні потрібні персональні санкції для Журавльова і Ко
      Блог Соцмережі 530
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук