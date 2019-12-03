Вбивство сина депутата Соболєва: затриманим оголосили про підозру

Поліція оголосила підозру двом чоловікам, яких затримали у справі про вбивство 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Зловмисникам загрожує навіть довічне ув’язнення.

Підозрюваними у замаху на життя Соболєва та вбивстві його сина Олександра є колишні військові Андрій Лаврега та Євген Семенов. Про оголошення їм підозри повідомили у поліції Києва.

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Затриманим інкримінують умисне вбивство малолітньої дитини, скоєне на замовлення за попередньою змовою групою осіб.

Затриманим за вбивство трьохрічного хлопчика оголошено про підозру. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення,

– додали у поліції.

Наразі слідчі продовжують досудове розслідування у кримінальному провадженні.

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До слова, правоохоронцям уже вдалося вийти на замовника. Його прізвище поки не називають. Проте, поліцейські обіцяють найближчим часом затримати його.

Чим відомі підозрювані у вбивстві хлопчика? Обидва затримані – колишні бійці АТО.



Андрій Лаврега на Донбасі був снайпером, три роки просидів в окопах. На війну пішов ще у 17 років, служив у 8-му окремому батальйоні "Аратта". Хлопець мав позивний "Тихий". Проте, 7 місяців тому Лаврега пішов з батальйону і повернувся до цивільного життя.



Його напарником у злочині став товариш по батальйону на прізвище Семенов. Він родом з Одещини і навчався в Одеському морехідному училищі. На війну також пішов добровольцем у 2017 році.

Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина