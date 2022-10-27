Инна Оданец погибла на 8 месяце беременности. В Днепре с женщиной простились 27 октября. Муж Инны Максим находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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Что известно о трагедии в Днепре

Проститься с Инной Оданец пришло очень много людей. Среди них и незнакомцы, слышавшие о страшной трагедии. В скорби весь город.

Пара поженилась за неделю до трагедии. Супруги ждали рождения сына.

Родственники и близкие вспоминают 25 октября со слезами. Тогда около 9 вечера оккупанты выпустили по Днепру ракеты. Под обстрелом российских террористов оказалась и автозаправка, на которой и находились супруги Оданец.

Родственница погибшей рассказала, что пара просто хотела прогуляться вечером и выпить кофе.

Взрыв был сзади машины. Они не успели уехать из заправки,

– отметила мать Максима.

Мужчина пытался спасти Инну. К сожалению, женщина скончалась в салоне авто. Максим до сих пор в реанимации. Медики уже провели четыре операции.

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