К сожалению, ежедневно количество жертв атаки россиян на здание Николаевской ОВ растет. О ситуации 2 апреля по состоянию на 17:00, рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким.

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Число жертв обстрела снова возросло

По словам Кима, число погибших от ракетного удара по ОГА составляет уже 36 человек.

Тело моего секретаря достали. Долго-долго его искали,

– отметил он.

Напомним, утром 29 марта россияне нанесли очередной удар по Николаеву. Захватчики попали в здание ОВА. В частности, в кабинет Виталия Кима. В результате обстрела разрушена центральная часть сооружения с 1 по 9 этаж.

Распоряжение о металлоломе и боеприпасах

Глава ОВА также рассказал, что подписал распоряжение о запрете продаж металлолома и боеприпасов за территорию. Он напомнил, что действует уголовная ответственность за разграбление военной техники и мародерство.

"Это значит – у нас будет неделя добровольной сдачи техники", – объяснил Ким. Он добавил, что область очень нуждается в ремонтной базе, снарядах.

Глава ОВА заверил, что на все направления в Николаевской области захватчики будут получать ответ от украинских защитников.

Обращение Кима о ситуации в Николаевской области: смотрите видео