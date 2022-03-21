Воспоминаниями о нем поделился спецназовец ВСУ, который в 2014 году служил на Востоке. Виталий Мариненко с позывным "Грек" был вынужден во время кровавых событий вести переговоры с этим врагом.

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Хотели добивать раненых украинцев

Служащий рассказал, что в 2014 он добровольно пошел служить в батальон "Миротворец". Когда начались ужасные бои под Иловайском, он был вынужден пообщаться с Сухаревым. Однако благодаря этому удалось вывезти примерно 100 раненых украинских защитников.

Конечно, я его знал, суч*ру. Потому что он находился на последней крайней позиции, когда нас расх**чили. "Сережа" вышел с разведчиками на зачистку,

– сообщил Мариненко.

Речь идет о позорном добивании раненых на поле боя. "Грек" вышел на встречу захватчикам, чтобы спасти своих людей. Это пришлось делать под прицелом вражеских снайперов и пулеметчика.



Защитник Украины с позывным "Грек" / Фото Obozrevatel

Вечером "вызвали" на разговор

После вывоза раненых, к Мариненко пришли россияне, которые сказали "Тебя вызывает командир". Он пошел пообщаться, однако не ответил на протянутую руку оккупанта. Они несколько часов общались и российский военный якобы осознал свою вину.

Я никогда не думал, что эта мразь снова придет в Украину и будет убивать наших воинов. Тогда он был весь такой расстроенный, они сами (российские военные) еле вышли из Украины. Сухарев же заявил мне, что уволится после всего этого,

– рассказал Грек.

Однако следует отметить, что оккупант тогда не только не подал рапорт на увольнение. Он еще и пошел на несколько повышений. Поэтому в 2021 году он уже стал командиром 331 гвардейского парашютно-десантного полка. К счастью, Сухарев поплатился за свою циничность и больше никогда не будет топтать украинскую землю.

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