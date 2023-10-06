Глава государства выразил соболезнования родным и близким 10-летнего мальчика, чью жизнь унесла российская ракета. Он добавил, что раненым оказывают необходимую помощь.

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Харьков, российский удар этим утром. Убитый ребенок – мальчик. Десять лет ему было... Мои соболезнования родным и близким! Более 20 человек пострадали. Всем раненым предоставляется необходимая помощь,

– отметил он.

Последствия ракетного удара по Харькову: смотрите видео​

Президент добавил, что спасательная операция продолжается. Он выразил благодарность каждому, кто помогает людям.

Отдельно поблагодарил наших военных, которые, несмотря ни на что, продолжают двигаться вперед, уничтожают оккупантов, а также приближают возвращение справедливости для Украины.

Наша устойчивость, наше движение и ежедневные потери оккупантов – это то, что должно быть ответом на российский террор,

– подчеркнул он.

Также на атаку отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что "это борьба за выживание нашей нации против сумасшедшего террориста, целью которого является геноцид".

Мы должны быть сильными и уничтожать врага. Активно наращивать мощности, вооружение, чтобы избивать его повсюду. Бороться. Это единственный выход для нас. Не мы избрали этот путь,

– подчеркнул он.

Андрей Ермак подчеркнул, что нас стремятся убить только за то, что мы – украинцы. Следовательно, Украина будет бить очень сильно и восстанавливать справедливость, вокруг которой должен объединиться весь мир.

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