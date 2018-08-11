Убрали пляж и получили денежное вознаграждение: в Черкасской области прошла полезная пробежка

В Черкасской области поддерживают современный вид спорта – плогинг. Его суть заключается в том, что люди не просто бегают по улицам, но и собирают разбросанный везде мусор.

Начал такое фитнес-тренер в Швеции. Теперь же соревнования становятся популярными и в Украине.

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Чистые перчатки и пакеты с мусором – так участники современной игры готовятся к старту. И уже через 10 минут одна из команд набрала 4 мешка мусора. Пластик, стекло и смешанные отходы сразу сортируют в разноцветные пакеты.

На "экофестиваль" приехали участники из семи объединенных общин Черкащины. Их задача – навести порядок на одном из пляжей вблизи села Лепляво. Более того, нужно это сделать как можно скорее. Экоактивисты подчеркивают: это не только соревнования, но и возможность сделать окружающую среду чище и уютнее.

Плогинг – это пробежка, где не просто занимаешься спортом, а берешь с собой какой-то пакет или какую-то тару, чтобы в нее собирать мусор, встречающийся тебе по дороге. Таким образом можешь просто убирать свой город,

– рассказала екоактивистка Лидия Крыштоп.

Но много побегать посетителям фестиваля не удалось. Ведь мусор на пляже насыпан просто между кустами. За 40 минут каждая команда собрала почти по двадцать мешков с мусором. Больше всего нашли пластика.

После уборки пляжа команды пришли взвешивать свои находки. Все мешки с мусором погрузили на прицеп. За 40 минут участники собрали более 700 килограммов мусора. Стекло и пластик отвезут на предприятие по переработке, а смешанные отходы – сразу на свалку. Победители получили денежное вознаграждение и – чистый пляж.

Надо научиться с мусора зарабатывать деньги. Мы все знаем, что пол Европы сейчас из пластика строят дороги,

– сказал организатор Александр Воскобойник.

Всего в ходе фестиваля участники соревновались в эко-викторинах, хвастались собственными изделиями из пластиковых бутылок и слушали лекции о том, почему необходимо сортировать мусор.