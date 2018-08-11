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Прибрали пляж та отримали грошову винагороду: на Черкащині пройшла корисна пробіжка

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На Черкащині підтримують сучасний вид спорту – плогінг. Його суть полягає у тому, що люди не просто бігають вулицями, а ще й збирають розкиданий скрізь непотріб.

Започаткував таке фітнес-тренер у Швеції. Тепер же змагання стають популярними і в Україні.

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Чисті рукавички і пакети зі сміттям – так учасники сучасної гри готуються до старту. І уже через 10 хвилин одна з команд назбирала 4 мішки сміття. Пластик, скло та змішані відходи одразу сортують у різнокольорові пакети.

На "екофестиваль" приїхали учасники із семи об'єднаних громад Черкащини. Їхнє завдання – навести лад на одному із пляжів поблизу села Ліпляве. Ба більше, потрібно це зробити якомога скоріше. Екоактивісти наголошують: це не лише змагання, а й можливість зробити навколишнє середовище чистішим і охайнішим.

Плогінг – це пробіжка, де ти не просто займаєшся спортом, а береш з собою якийсь пакет чи якусь тару, щоб у неї збирати сміття, яке трапляється тобі на дорозі. Таким чином можеш просто прибирати своє місто,
– розповіла екоактивістка Лідія Криштоп.

Та багато побігати відвідувачам фестивалю не вдалося. Адже сміття на пляжі насипане просто між кущами. За 40 хвилин кожна команда назбирала майже по двадцять мішків зі сміттям. Найбільше знайшли пластику.

Після прибирання пляжу команди прийшли зважувати свої знахідки. Усі мішки зі сміттям завантажили на причеп. За 40 хвилин учасники зібрали понад 700 кілограмів сміття. Скло та пластик відвезуть на підприємство з переробки, а змішані відходи – одразу на звалище. Переможці отримали грошову винагороду і – чистий пляж.

Треба навчитися зі сміття заробляти кошти. Ми всі знаємо, що пів Європи зараз з пластику будують дороги,
– сказав організатор Олександр Воскобойнік.

Загалом під час фестивалю учасники змагались у еко-вікторинах, хвалились власними виробами з пластикових пляшок та слухали лекції про те, чому необхідно сортувати сміття.

Теги: Новини України Новини Черкас Екологія
Джерело: 24 канал
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