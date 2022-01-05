Схему масштабных хищений при реализации урожая сельскохозяйственных культур разоблачили за процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры города Киева.

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Чиновники госпредприятия разворовывали урожай

Правоохранители выяснили, что участие в схеме принимали чиновники госпредприятия и частных компаний.

По информации следствия, в период 2020 – 2021 годов должностные лица ГП, которое входит в сферу управления Минэкономики, действовали в сговоре с руководителями подконтрольных частных фирм. На основании заключенных договоров они реализовывали урожай кукурузы и подсолнечника по ценам значительно ниже рыночных.

Эти культуры выращивали на землях госпредприятия и его филиалов. Далее частные фирмы продавали купленную продукцию, в частности на экспорт, уже по рыночной стоимости.

По предварительным оценкам, государству нанесли ущерб на сумму более 22 миллионов гривен. В Службе безопасности Украины уточнили, что эти деньги фирмы получили за реализацию урожая, выращенного на 15 тысячах гектаров.

На госпредприятии разоблачили схему хищения урожая / Фото СБУ

У фигурантов дела провели обыски

В рамках следствия на основании постановлений суда на территории Киева, Киевской и Сумской областей провели обыски. Они состоялись по адресам государственного и частных предприятий, должностные лица которых могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения, а также по местам их проживания.

Во время обысков обнаружили

  • финансовую документацию, подтверждающую противоправную деятельность,
  • незаконно реализованную сельскохозяйственную продукцию на десятки миллионов гривен, на которую наложили арест.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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