Схему масштабных хищений при реализации урожая сельскохозяйственных культур разоблачили за процессуального руководства Подольской окружной прокуратуры города Киева.
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Чиновники госпредприятия разворовывали урожай
Правоохранители выяснили, что участие в схеме принимали чиновники госпредприятия и частных компаний.
По информации следствия, в период 2020 – 2021 годов должностные лица ГП, которое входит в сферу управления Минэкономики, действовали в сговоре с руководителями подконтрольных частных фирм. На основании заключенных договоров они реализовывали урожай кукурузы и подсолнечника по ценам значительно ниже рыночных.
Эти культуры выращивали на землях госпредприятия и его филиалов. Далее частные фирмы продавали купленную продукцию, в частности на экспорт, уже по рыночной стоимости.
По предварительным оценкам, государству нанесли ущерб на сумму более 22 миллионов гривен. В Службе безопасности Украины уточнили, что эти деньги фирмы получили за реализацию урожая, выращенного на 15 тысячах гектаров.
На госпредприятии разоблачили схему хищения урожая / Фото СБУ
У фигурантов дела провели обыски
В рамках следствия на основании постановлений суда на территории Киева, Киевской и Сумской областей провели обыски. Они состоялись по адресам государственного и частных предприятий, должностные лица которых могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения, а также по местам их проживания.
Во время обысков обнаружили
- финансовую документацию, подтверждающую противоправную деятельность,
- незаконно реализованную сельскохозяйственную продукцию на десятки миллионов гривен, на которую наложили арест.
Сейчас продолжаются следственные действия.
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