По данным ГБР, их сумма достигает сотен миллионов гривен. Санкция статьи, по которой сообщили о подозрении, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Детали дела

В течение декабря 2020 января 2021 годов глава департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных Сил Украины на 2021 год.

В то же время впоследствии руководитель незаконно заключил дополнительные соглашения с поставщиками. Это произошло по указанию заместителя министра обороны.

В соответствии с новыми соглашениями, транспортировка продуктов и своевременное пополнение неприкосновенных продовольственных запасов ВСУ уже не были обязательством поставщиков.

Такие действия привели к тому, что ВСУ должны были самостоятельно транспортировать продовольствие. К этому они привлекли личный состав и технику. Также пришлось тратить дополнительные бюджетные деньги.

Это негативно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач, в частности, по обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности,

– подчеркнули в ГБР.

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