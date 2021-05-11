Виктору Медведчуку объявили подозрение в покушении на разграбление национальных ресурсов. Говорится о месторождении "Глубокая" в Крыму, которое политик продолжал разрабатывать, сотрудничая с оккупантами. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, для Украины убытки – значительные.

Точный размер убытков может установить только экспертиза, заметила Венедиктова. Однако по предварительным прогнозам, суммы будут очень большие.

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Экспертизу пока не проводили

Экспертизу мы еще не делали по этому поводу. В принципе убытки значительные, но чтобы не быть голословными, давайте все-таки будем делать все в процессуальной плоскости и подождем,

– отметила Венедиктова.

Глава СБУ Иван Баканов добавил, что может говориться о миллиардах гривен, ведь компания "Новые проекты", которая подчинялась Медведчуку, претендовала на 2% ископаемых всего Черноморского шлейфа.

Во время брифинга обнародовали аудиозаписи разговора Медведчука с Дмитрием Козаком

Венедиктова сообщила, что ООО "Новые проекты" с 2012 года получило разрешения на разработку Прикерченского месторождения "Глубокая". После того, как Крым оккупировали, с марта 2015 года документы фактически передали российской стороне. На аудиозаписях Медведчук рассказывает, что пытается перерегистрировать предприятие согласно российскому законодательству.

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Важно! О подозрении Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку стало известно 11 мая. По информации СБУ, Козак находится в России, а вот Медведчук, вероятно, в Украине.