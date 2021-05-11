Козак в России, а Медведчук – в Украине, место его нахождения устанавливают, – Баканов
Иван Баканов рассказал, что народный депутат Тарас Козак находится в России. Зато Виктор Медведчук в Украине, однако его местонахождение сейчас устанавливают.
Источник:24 канал
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге рассказал, где находятся Медведчук и Козак, которым Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрения.
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Место пребывания Козака и Медведчука
Баканов отметил, что Козак находится в России, однако, вероятно, временно покинул территорию страны-оккупанта, поехав на отдых. В то же время в Украину пророссийский нардеп, по данным СБУ, не планирует возвращаться.
Ято до Медведчука, то устанавливается место его нахождения. Но, по нашей информации, он находится в Украине, куда въехал 8 мая,
– отметил глава СБУ.
Детали относительно вручения нардепам подозрений
Баканов объяснил, что в связи с невозможностью непосредственного вручения подозрений Медведчуку и Козаку, документы направили по месту жительства и работы народных депутатов.
Брифинг Баканова и Венедиктовой: смотрите видео
Обыски и подозрение Медведчуку и Козаку
- Ранее стало известно, что в доме пророссийского нардепа Виктора Медведчука на улице Монтажников 11 мая пришли правоохранители с обысками. Там политик живет с семьей.
- Впоследствии появилась информация, что Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку, а также его соратнику – Тарасу Козаку.
- А СМИ писали, что охрана кума Путина не пускает в дом контрразведчиков и не дает следователям вручить подозрение.
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