Иван Баканов рассказал, что народный депутат Тарас Козак находится в России. Зато Виктор Медведчук в Украине, однако его местонахождение сейчас устанавливают.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге рассказал, где находятся Медведчук и Козак, которым Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрения.

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Место пребывания Козака и Медведчука

Баканов отметил, что Козак находится в России, однако, вероятно, временно покинул территорию страны-оккупанта, поехав на отдых. В то же время в Украину пророссийский нардеп, по данным СБУ, не планирует возвращаться.

Ято до Медведчука, то устанавливается место его нахождения. Но, по нашей информации, он находится в Украине, куда въехал 8 мая,

– отметил глава СБУ.

Детали относительно вручения нардепам подозрений

Баканов объяснил, что в связи с невозможностью непосредственного вручения подозрений Медведчуку и Козаку, документы направили по месту жительства и работы народных депутатов.

Обратите внимание! На брифинге Венедиктова сообщила, что подозрения Медведчуку и Козаку объявили по 3 эпизодам. Политиков подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Брифинг Баканова и Венедиктовой: смотрите видео



Обыски и подозрение Медведчуку и Козаку